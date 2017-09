Réforme du Code du travail : 400.000 manifestants en France selon la CGT, 223.000 selon la police

La première journée de mobilisation du quinquennat Macron est-elle une réussite ? Selon la préfecture de police, la manifestation parisienne contre la réforme du code du travail a rassemblé ce mardi 24.000 personnes, alors que la CGT a avancé le chiffre de 60.000 manifestants. Le cortège qui s'était élancé de la place de la Bastille vers 14h30 s'est dispersé aux alentours de 17h30 dans le 13e arrondissement de la capitale. Par ailleurs, des incidents ont éclaté entre forces de l'ordre, et quelques manifestants au niveau du boulevard de l'Hôpital.

Trois personnes ont été interpellées dont deux pour des jets de projectiles, et un manifestant a été blessé.

D'autres grandes villes françaises ont été le théâtre de rassemblement lancé par la CGT, la FSU, Solidaires et l'Unef. A Marseille, la préfecture a compté 7.500 manifestants, les organisateurs 60.000. Ils étaient entre 8.000 et 16.000 selon les sources à Toulouse. A Nice, la CGT a salué une mobilisation comme la ville n'en a pas connu depuis 2006 et la contestation du CPE (contrat première embauche). Au total, il y aurait eu 400 000 manifestants en France selon la CGT, et 223 000 selon la police. Le leader syndical Philippe Martinez a évoqué "un premier test réussi".

Cette journée de mobilisation n'est sans doute que le début d'une longue grogne sociale. La CGT a déjà appelé à un autre rassemblement, le 21 septembre, à la veille de la présentation du projet de réforme du code du travail par ordonnances en conseil des ministres. Deux jours plus tard, le 23 septembre, c'est La France Insoumise, qui appelle à battre le pavé.