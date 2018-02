Réforme du bac : ce qui va changer dès 2021

"Le baccalauréat est une très grande institution à laquelle nous sommes attachés". Lors d'une conférence de presse ce mercredi, Jean-Michel Blanquer s'est voulu clair en dessinant le visage du nouveau baccalauréat : pas question de tuer la sacro-sainte épreuve mais il faut la "remuscler". La nouvelle version reprend une grande partie des propositions du rapport de Pierre Mathiot, l'ex-directeur de Sciences po Lille, remis au gouvernement le 24 janvier.

A partir de 2021, l'examen du bac consistera en quatre épreuves terminales, deux passées au retour des vacances de Pâques (sur les épreuves de spécialité), et deux passées en juin (la philosophie et la grand oral). Ce dernier durera 20 minutes et portera sur un projet préparé par l'élève en première et en terminale. Il devra être lié à une discipline de spécialité choisie par l'élève. Ces épreuves comptent pour 60 % de la note. Les 40 % restants seront attribués via le contrôle continu (dont 10 % sur l'examen des livrets scolaires).

Les séries L, ES et S disparaissent. Les élèves auront tous le même tronc commun de 16 heures (français, philosophie, histoire-géographie, enseignement moral et civique, 2 langues vivantes, EPS, et humanités scientifiques et numériques). Ils choisiront ensuite entre 11 disciplines de spécialité (4h chacune en première, 6h chacune en terminale). "Nous voulons ainsi offrir plus de choix aux élèves, éviter les hiérarchies artificielles entre les séries" a affirmé le ministre. En voie technologique, en revanche, les séries ne disparaissent pas.