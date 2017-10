Référendum en Catalogne : 90% de "oui" à l'indépendance

90% d’électeurs ont répondu "oui" à la question "voulez-vous que la Catalogne devienne un Etat indépendant sous forme de République?", a annoncé cette nuit le gouvernement séparatiste de Catalogne, à l'issue du référendum d'autodétermination interdit qu'il a tenté d'organiser.

Le taux de participation atteindrait, selon les comptes de l'exécutif catalan, 42,3%.

Le porte-parole du gouvernement, Jordi Turull, a assuré que quelque 2,26 millions de personnes avaient participé au scrutin hier et que 2,02 millions avaient voté "oui" et 176.000 ont voté pour le "non", alors que le référendum - interdit par la Cour constitutionnelle - a été boycotté par tous les partis d'opposition aux séparatistes.

En outre, le référendum n'était assorti d'aucun des critères garantissant la fiabilité des résultats : listes électorales transparentes, commission électorale indépendante, vote secret. Le vote a eu lieu sous très haute tension. Plusieurs centaines de personnes ont été blessées lors des affrontements.