Le braqueur Redoine Faïd a été arrêté à Creil

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Voilà ce qui arrive quand on mange dans l'Antarctique, à -65°C

En savoir plus

Interpellation de Redoine Faïd : les fonctionnaires de la PJ ont démontré leur engagement, leur pugnacité et leur détermination à faire respecter la loi de la République. Ils ont mon admiration comme l'ont les 250 000 policiers et gendarmes qui servent chaque jour notre pays.

Selon des informations de BFM TV, il a été arrêté avec deux neveux et l'un de ses frères.

Les forces de l’ordre ont attendu le moment le plus propice pour son interpellation. L’arrestation s’est déroulée sans aucun échange de coups de feu. La BRI aurait procédé à cette arrestation dans l'appartement d'une amie de Redoine Faïd.

La cavale spectaculaire du braqueur multirécidiviste a pris fin ce mercredi, à quatre heures du matin. Redoine Faïd a été interpellé par la brigade de recherche et d’intervention. Il avait été repéré par les forces de l’ordre à Creil.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres