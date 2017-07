Le recul de l'islam radical, "priorité absolue" pour 61% des Français

Que veulent les Français ? La deuxième édition du "baromètre du changement", réalisé par l'Ifop pour No Com et le JDD, donne des éléments de réponse. 37% des Français interrogés fin juin estiment prioritaire de préserver le pays tel qu’il est pour protéger son identité face à un monde qui change, peut-on y lire.

Plus particulièrement, le recul de l'influence de l'islam radical est un sujet prioritaire pour 61% des sondés, un thème qui arrive très loin devant celui des retraites (43%), de l'école (36%), de l'emploi (36%) ou même du pouvoir d'achat (30%).

Autres demandes des sondés : la France de demain devra inciter les chômeurs à retrouver un travail (64%) et accueillir moins d’immigrés qu’aujourd’hui (62%), mais elle devra aussi être attentive à la réduction des inégalités (58%) et à la préservation des ressources naturelles (49%).

Pour Pierre Giacometti, à l'origine de ce baromètre, "la transformation, on le voit, est déjà sous la pression de la preuve".