Record de saisies de cocaïne en 2017 en France

Ce mardi 13 mars, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a présenté les résultats des saisies de stupéfiants réalisées par la douane en 2017. En l'espace d'un an, ces saisies ont presque doublé (+46,4%). Au total, les douaniers ont mis la main sur près de 100 tonnes de stupéfiants.

Saisie record de cocaïne

En détaille, 9,2 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2017, soit une hausse de 142% sur le territoire national et en haute-mer par rapport à 2016. À l'étranger, sur renseignements de la douane française, 15 tonnes ont été saisies. "Nous constatons l'apparition d'une nouvelle route de la cocaïne, qui quitte l'Amérique du sud, passe par le canal de Panama avant d'être livrée en Australie et en Nouvelle-Zélande. On se retrouve sur la route des trafiquants", a expliqué à l'AFP la Direction générale des douanes.

En outre, 64,7 tonnes de cannabis ont été interceptées, à la fois en France, en haute mer et à l'étranger grâce aux renseignements des douaniers français. 2017 a été marquée notamment par la saisie de 750 000 comprimés de captagon à l'aéroport de Roissy. Mais des produits un peu plus exotiques ont également été retrouvés comme une demi-tonne d'écailles de tortues marines menacées d'extinction. Elles étaient destinées à la production de lunettes, peignes ou pendentifs.