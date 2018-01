Un record de pluie d'au moins 50 ans battu pour la période décembre-janvier

Il a plu, il a plu, bergère. D'après des informations de Météo France, l'hexagone a connu sur ces deux mois de décembre-janvier un cumul moyen de pluies record depuis 1959, année de début de la modélisation de la pluviométrie. Selon l'institut, il est tombé 282,5 mm d’eau depuis le 1er décembre. Le précédent record datait de décembre 1981-janvier 1982.

"Depuis début décembre 2017, la France a été soumise, dans un flux océanique rapide, à de nombreux passages perturbés souvent très actifs" souligne Météo France.

"Après une pluviométrie excédentaire de 50 % en moyenne sur le pays en décembre, le mois de janvier 2018, avec un cumul proche de deux fois la normale, est d’ores et déjà le plus arrosé sur les régions Auvergne-Rhône Alpes et Bourgogne-Franche Comté".

Les Parisiens ont eu l'occasion de s'en apercevoir, il a aussi beaucoup plu en Ile-de-France, mais la région n'a pas encore battu son record. Par ailleurs, difficile de faire bronzette en ce début d'année. Au 28 janvier, certaines régions du nord de la France avaient eu droit à moins de 40 heures de soleil.