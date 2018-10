Reaulf Fleming, le jeune braqueur qui a posé avec Emmanuel Macron, serait proche du "chef du gang armé contrôlant le marché de la cocaïne en provenance de Guyane"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Lors de leur rencontre ce week-end, le chef de l’État lui a conseillé d’arrêter "les bêtises" et de trouver un travail afin de participer à la reconstruction de l’île dévastée par l’ouragan Irma.

Ils ont notamment dévoilé une photographie de lui plus ancienne.

La rédaction du Parisien a enquêté sur le passé et le parcours judiciaire du jeune homme.

Les selfies pris par le jeune homme et son cousin, aux côtés du chef d’État, ont créé la polémique ce week-end après leur diffusion sur les réseaux sociaux.

"J’aime chaque enfant de la République, quelles que soient ses bêtises, parce que bien souvent, il n’a pas choisi l’endroit où il est né, et il n’a pas eu la chance de ne pas en faire".

Emmanuel Macron est au cœur d’une polémique après avoir posé pour une photographie avec un jeune homme et son cousin, torse nu, en train de faire un doigt d’honneur. Le président de la République n’avait pas souhaité accabler les deux jeunes :

