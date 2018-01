Le réalisateur Paul Haggis accusé d'agressions sexuelles par quatre femmes

Le flot d'accusations né de l'affaire Weinstein continue en 2018, et le nouveau ponte d'Hollywood à se retrouver sur le banc des accusés est le réalisateur canadien oscarisé Paul Haggis, réalisation de "Collision", "Dans la valée d'Elah" et "Les Trois Prochains jours".

Il est accusé d'abus sexuels par quatre femmes, selon une plainte au civil déposée vendredi à New York, transmise à l'AFP par les avocats des plaignantes.

Paul Haggis avait fait l'objet, le 15 décembre, d'une plainte déposée devant la Cour suprême de New York par une agente publicitaire de cinéma, Haleigh Breest, qui l'accuse de l'avoir violée en 2013.

La plainte de vendredi indique, elle, que "depuis que Mme Breest a porté plainte, trois autres femmes sont sorties du rang et ont dénoncé Paul Haggis pour viol et abus sexuel." Les trois femmes, travaillant dans le cinéma et la télévision, ont souhaité rester anonymes.

Elles dénoncent des faits qui se seraient respectivement passé en 1996, 2008 et 2015.