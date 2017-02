Les réactions politiques de la matinée

Ce matin, les critiques fusent au sein de la classe politique. Aucun candidat n'y échappe… Invité sur RTL, Jean-Marie Le Guen s'est montré extrêmement offensif contre Benoît Hamon. Le secrétaire d'État pourrait refuser de lui donner son parrainage en vue de la présidentielle. Selon lui, le candidat du Parti socialiste "s'est isolé en tenant un discours extrêmement radical, isolé par rapport à sa propre famille politique, la social-démocratie, le social-réformisme". "C'est un socialisme de rupture qu'il propose.

Or nous, nous sommes pour la réforme. Donc s'étant isolé à ce point, il pouvait au moins avoir une candidature commune avec Monsieur Mélenchon", fustige-t-il.

Sur C News, ce matin, Christophe Caresche, député PS de la 18ème circonscription de Paris, a également exprimé sa défiance vis-à-vis du programme de Benoît Hamon. Selon lui, "le programme de Benoît Hamon n'est pas un programme pour gouverner". Concernant la position de Benoît Hamon sur le remboursement des dettes de la France, l'élu, qui soutient Emmanuel Macron dans la course à la présidentielle, est catégorique : "Benoît Hamon a dit quelque chose d'extrêmement grave. [...] Faut pas jouer avec ce genre de chose. [...] Moi je ne peux pas accepter ça ! La France doit évidemment rembourser les créanciers". Le député PS ajoute : "Benoît Hamon, c'est un programme que je trouve hors du temps et hors de l'espace".

Contrairement à eux, Yannick Jadot croît toujours aux chances de Benoît Hamon pour la prochaine présidentielle. Invité ce mardi de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, l'écologiste a vilipendé les programmes des autres candidats, notamment celui de Marine Le Pen, la qualifiant par ailleurs de "candidate du nauséabond et du racisme".

De son côté, Richard Ferrand, invité sur le plateau de Radio Classique, a dénoncé "l'affolement" et la "perte de sang froid" de François Fillon et de Marine Le Pen.

François Kalfon, le conseiller régional d'Île-de-France et membre de l'équipe de campagne de Benoît Hamon était l'invité de Territoires d'Infos, la matinale de Public Sénat et Sud Radio. Il a défendu le début de campagne de son candidat et n'a pas hésité à lancer des piques à Emmanuel Macron, en le qualifiant de "candidat du système bancaire, candidat de la banque Rothschild et candidat d'un certain nombre de milieux d'affaires". Selon lui, le leader d'En Marche ! promet "un plan d'austérité de 60 milliards d'euros, la suppression de 160 000 fonctionnaires. Il faut parler de ces sujets qui ont conduit au divorce entre une base populaire et François Hollande. Dans le programme économique de Macron, il y a une prolongation des politiques sociales libérales. Ce n'est pas une surprise parce qu'il en a été l'inspirateur en tant que secrétaire général adjoint de l'Elysée."