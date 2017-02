Les réactions politiques de la mâtinée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Syrie: rebelles et régime à Astana pour de nouvelles discussions

Le plus célèbre temple de Thaïlande investi par la police

En savoir plus

Après la rencontre de François Fillon avec Nicolas Sarkozy, les tensions au sein de la droite semblent s'estomper petit à petit. Sur France Inter, François Baroin a estimé que François Fillon peut encore "gagner" l'élection présidentielle malgré le scandale d'emplois présumés fictifs qui le met en difficulté. "Il a présenté ses excuses, il a reconnu une erreur" , a-t-il ajouté, affirmant "son soutien" à l'ancien Premier ministre et excluant tout plan B.

Le chef d’Etat syrien a accordé une interview exclusive à TF1 et Europe 1. Lors de cet entretien, il a jugé que la "France est directement responsable des tueries" en Syrie.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres