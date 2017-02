Les réactions politiques de la matinée

Les sondages sur les intentions de vote au premier et second tour de l'élection présidentielle n'en finissent pas. Le dernier en date (Elabe) promet la victoire de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron au premier tour. Le leader du mouvement En Marche ! battrait la présidente du Fn au second tour. Nicolas Dupont-Aignan a réagi ce matin aux derniers sondages, qui le créditent de seulement 2% des intentions de vote. "Les sondages ont été toujours démentis, je serai au second tour", a déclaré le candidat de Debout la France. "Les sondages, on les emmerde !", a-t-il ajouté sur Sud Radio.

Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter et Matthieu Aron, directeur adjoint de la rédaction de l'Obs étaient ce jeudi les invités de Léa Salamé sur France Inter. Ils sont venus pour lancer l'opération "Moi, président", qui a pour objectif de sortir des "officines", "des cabinets" où, explique Jean-Marc Four, "sont forgées les idées de campagne". "L'idée, c'est de faire comprendre aux cytoyens qu'ils peuvent participer au débat" en apportant "leurs solutions".

François Fillon, quant à lui, a été sévèrement critiqué par la députée EELV de Paris, Cécile Duflot. Invité sur RTL, ce matin, elle est revenue sur la décision de l'ancien Premier ministre de maintenir sa candidature à la présidentielle. "Quelle image donne-t-on de la France ?", a-t-elle demandé, ne comprenant pas "même pas qu'il (François Fillon) ait été candidat".

A 8h15, le député maire du Havre, Edouard Philippe, était l'invité de Guillaume Durand sur la Radio Classique. Il a jugé que "François Fillon s'exprime avec une clarté et un calme impressionnant."

L'affaire du jeune Théo agite également la classe politique et pas que. En effet, après son dérapage sur Europe 1, Nicolas Canteloup a présenté de nouveau ses excuses, relate Europe 1. "C'est moi qui mérite un bon coup de matraque", a-t-il déclaré.

François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle, a affirmé mercredi lors d'un déplacement en Essonne centré sur la sécurité que les "fautes" commises par les auteurs présumés des violences contre le jeune Théo, à Aulnay-sous-Bois devaient être "sanctionnées" mais ne devaient pas "retomber sur les forces de sécurité qui n'ont rien à voir là-dedans".