Les réactions politiques de la matinée

Les nuages s'assombrissent au dessus de François Fillon qui reste toujours au cœur du débat de la classe politique.

Que doit-il faire ? Pour Florian Philippot, "il est préférable" qu'il "s'en aille".

Le vice-président du Front national est donc favorable au retrait du candidat LR de la course à la présidentielle afin d'avoir "une campagne de fond" et "reparler de ce qui intéresse les Français". "Il aurait donné des preuves jugées convaincantes, il aurait été audible. Une défense politique, elle se fait tout de suite ou elle ne se fait pas", a-t-il estimé au micro de BFMTV et RMC.

>>> À lire aussi : Le paradoxe français : un pays majoritairement à droite sans candidat ?

Pour Philippot, "il est préférable que François... par BFMTV

Auteure d’une biographie intitulée François Fillon, coulisses d’une ascension (aux éditions de l’Archipel), Christine Kelly a déclaré sur le plateau de L'Opinion qu’il faudrait que François Fillon fasse "un exercice de contrition". "Il faudrait qu’il fasse une émission de “déballage” : “je vous dis tout, je vous dis la vérité”. Mais c’est contraire à sa nature", nuance la présidente de Villa Média. Selon elle, François Fillon ne va pas renoncer, tandis que des voix s’élèvent contre sa candidature à l’élection présidentielle. "Ça va être difficile de le débrancher", conclut la journaliste.

>>> À lire aussi : Pourquoi la droite Fillon d'avant le PenelopeGate dérange

Christine Kelly: «Il faudrait que François... par Lopinionfr

Du côté de la gauche, on s'inquiète du cas de Marien Le Pen. Sur RTL, Benoît Hamon a estimé ce lundi que face à la présidente du FN, "nous avons besoin d'un projet politique clair".

Benoît Hamon : "Face à Marine Le Pen, nous... par rtl-fr

Najat Vallaud-Belkacem était invitée, quant à elle, sur France Inter. Interrogée au sujet des défections de socialistes vers la candidature d'Emmanuel Macron, la ministre de l'Education a jugé que "d'eux-mêmes, ils se rendront compte que c'est une impasse". "Le ni droite ni gauche, je ne sais pas ce que c'est. Le socle de stabilité, c'est au Parti socialiste qu'il est, avec une Histoire, des repères", a-t-elle assuré.

Najat Vallaud-Belkacem : "Le ni droite ni... par franceinter