Les réactions politiques de la matinée

Le gagnant de la primaire de la gauche sera désigné ce dimanche 29 janvier. La tension est palpable. Les candidats se jettent des accusations. Quid du rassemblement et de la réconciliation de la gauche si Valls gagne dimanche ? Sur France Inter, l'ancien Premier ministre assure qu'il devra rassembler et "même bien au-delà". "Je respecterai les règles. Le respect de la règle, c'est le soutien à celui qui gagne", a-t-il souligné, ajoutant, "s'il y en a un qui ne les a pas respectées, c'est Benoît Hamon, vis-à-vis du gouvernement". Le débat de ce soir promet d'être rude entre les deux candidats…

De son côté, Stéphane Le Foll a laissé entendre qu'il voterait pour Manuel Valls dimanche prochain. En effet, sur France Info, il a précisé qu'il "n'ira pas voter pour Benoît Hamon".

Emmanuel Macron est également au cœur des discussions matinales. Ainsi, Ségolène Royal a confirmé sur BFMTV et RMC que l'ancien ministre de l'Economie est bien de "la gauche" et qu'elle le soutiendra. En outre, la ministre de l'Ecologie n'écarte pas une discussion s'il le fallait avec le fondateur du mouvement "En Marche !" et "se dire comment fait-on pour assurer la présence de la gauche au second tour de l'élection présidentielle".

In fine, les révélations du Canard Enchaîné sur l'emploi fictif à l'Assemblé nationale de l'épouse de François Fillon fait la une de tous les journaux. Ce qui n'a point échappé aux élus. Tandis que certains accusent le couple et plus précisément le candidat investi de la droite, d'autres défendent.

Sur la Radio Classique, Yannick Jadot, député européen d'EELV et candidat à l'élection présidentielle a lancé une petite pique : "Est-ce que vous imaginez Madame De Gaulle accepter un emploi fictif financé par le contribuable ?"

Pour Pierre Laurent, présent sur le plateau de L'Opinion ce mercredi matin, "il y a un problème". "Il faut règlementer ça car je crois qu’il y a trop de parlementaires qui embauchent leurs épouses, leurs conjoints, leurs enfants", juge-t-il. "Ce n’est pas très sain au niveau de la transparence démocratique", conclut le Secrétaire national du PCF.

De son côté, Bernard Accoyer a défendu le couple Fillon. "Pénélope Fillon a toujours travaillé dans l'ombre de son mari", assure-t-il sur France Inter ce matin.

