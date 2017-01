Les réactions politiques de la matinée

Gérald Darmanin, le secrétaire général adjoint des Républicains s'est montré très vindicatif envers le candidat à la primaire PS, Manuel Valls, qui a déclaré que l'utilisation du 49-3 lui avait été imposée. "Manuel Valls, c'est le Richard Virenque de la politique", a-t-il déclaré sur RTL.

Sur le plateau de L'Opinion, Chantal Jouanno a répondu aux questions de Nicolas Beytout. La sénatrice UDI de Paris a été interrogé au sujet du soutien des parlementaires UDI à François Fillon.

Selon elle, "il y a des discussions en cours", qu’il faudra poursuivre. Notamment en matière d’écologie. "Sur l’environnement, il y a beaucoup à écrire (…) nous avons de vraies divergences", a souligné la sénatrice de Paris. Les centristes s’accordent au moins sur un point : le programme économique du candidat de la droite. "Il n’a pas intérêt à reculer sur les réformes économiques, nous étions même plus libéral que lui", a rappelé Chantal Jouanno. Pour l’élue centriste, "la seule voie possible est la réforme économique et le libéralisme".

De son côté, sur Public Sénat, Vincent Peillon est revenu sur le revenu universel. "Ce débat arrive dans la vie politique dans un grand n'importe quoi", a-t-il estimé.

Le Front national était également dans les discussions matinales. Cette fois, c'est la ministre de la Culture qui a fustigé les appels à la censure du Front national par rapport au film de Lucas Belvaux, appelant à la défense de la liberté d’expression. "Chez nous" montre l’ascension d’un parti populiste, dirigé par une femme. Bizarrement, il rappelle le Front national… Avant même sa sortie, le 22 février, l’ouvre est largement critiqué par le FN, pas toujours à bon escient d'ailleurs. Audrey Azoulay a défendu le film sur Europe 1, considérant que "cette polémique montre que le FN ne change pas", a-t-elle jugé. "Critiquer un film parce qu’il a une vison d’une réalité politique, parce qu’il s’appuie sur une réalité politique, et toute de suite appeler à la censure et crier au scandale, c’est ça qui est scandaleux. C’est ça qui montre la vision qui peut être celle de l’extrême droite de la liberté d’expression", a souligné la ministre de la Culture. "Aujourd’hui, c’est vraiment une valeur que nous devons défendre. On est deux ans après Charlie Hebdo, on sait à quel point ce sujet est brûlant. Nous sommes dans un pays de liberté", a-t-elle martelé. Au passage, elle a affirmé que si un tel film concernait la gauche, elle ne s’opposerait évidemment pas à sa diffusion. "Le fait qu’on se pose la question est inquiétant. Ce sont des films qui nous sont utiles et qui sont bienvenus.", a-t-elle conclu.