Les réactions politiques de la journée

La ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, était l’invité de France Inter. Celle qui vient d’inaugurer la première route solaire au monde, équivalent de la consommation de 5000 logements, a parlé d’écologie, estimant que la France « peut-être à l’avant-garde et parmi les meilleurs pays au monde pour la transition énergétique ». Elle a déclaré que depuis le 1er janvier 2015 la France avait investi 1 milliard et demi d’euros dans le photovoltaïque. Elle a parlé de la nécessité de préparer l’après-diesel, dont la fiscalité va être alourdie : « il faut, dit-elle, que l’industrie du diesel comprenne que c’est de son intérêt à elle d’accélérer la transition vers la voiture électrique ». Elle s’est également dite favorable à l’interdiction des voitures diesel à Paris pour 2025.

François de Rugy, candidat aux primaires de la gauche, s’est dit « extrêmement inquiet » d’une alliance défensive entre François Fillon et Vladimir Poutine au micro de RTL. Celui qui représentera les écologistes aux primaires a également regretté que le candidat de la droite à l’élection présidentielle de 2017 soit favorable au nucléaire. Il s’est par ailleurs dit pour l’extension de la légitime défense, qui a été annoncée mercredi.

