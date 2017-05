Les réactions à la nomination d'Edouard Philippe en tant que Premier ministre

Le maire du Havre, Edouard Philippe est pressenti pour assumer le poste.

Après la nomination du Premier ministre, le gouvernement sera composé demain

Bernard Cazeneuve est à Matignon

---------EN DIRECT----------

17h55 : Réaction de François Bayrou

Très heureux de la nomination d'@EPhilippe_LH en raison de ses qualités humaines et de la recomposition qui est ainsi promise à la France. — François Bayrou (@bayrou) 15 mai 2017

17h50 : Marine Le Pen voit dans la nomination du Premier ministre le retour de "l'UMPS"

Marine Le Pen estime dans un communiqué que la nomination d'Edouard Philippe à Matignon confirme l'existence d'un système UMPS que l'on peut rebaptiser LREM" qui serait " la synthèse parfaite des deux quinquennats précédents".

17h28 : Communiqué d'EELV

Dans un communiqué, Europe Ecologie Les verts réagit à la nomination d'Edouard Philippe en tant que Premier ministre d'Emmanuel Macron. Pour les verts, le fait qu'un homme de droite accède à Matignon prouve "les intentions libérales d'Emmanuel Macron" et déplorent "la nomination d'un élu qui a été cadre dirigeant chez Areva".

17h : 21 élus LR et UDI lancent un appel à "saisir la main tendue"

21 élus LR et UDI ont appelé leurs familles politiques à répondre " à la main tendue" par Emmanuel Macron après la nomination d'Edouard Philippe, " un acte politique de portée considérable". Dans les signataires on peut compter le sarkozyste Christian Estrosi, les lemairistes

Thierry Solère, Franck Riester et Arnaud Robinet, les juppéistes Christophe Béchu et Benoist Apparu ou encore le maire de Tourcoing Gérard Darmanin.

16h50 : Les Normands parlent aux Normands

Le nouveau Premier ministre Edouard Philippe pendant le discours de la passation de pouvoir a d'abord tenu à saluer Bernard Cazeneuve pour son parcours et "ses six mois passés à Matignon", point d'orgue d'un parcours ministériel depuis 2012 assez exceptionnel".

Il poursuit : "Au milieu des négociations européennes, puis de la machinerie budgétaire, au cœur des défis de la sécurité de nos compatriotes et des drames qui restent inscrits dans l'esprit de tous, vous avez souhaité servir l'Etat. Vous l'avez fait avec votre style, dont je ne sais pas s'il est Normand, mais dont je sais qu'il est empreint d'un sérieux attentif, d'un sens de l'humour qui est une forme de politesse de l'esprit, et d'un sens de l'Etat qui est je pense un exemple".

"Vous avez dit que vous étiez un homme de gauche, je n'avais pas de doute là-dessus. Il se trouve que je suis un homme de droite. Et pourtant, nous avons l'un pour l'autre de l'estime et nous savons que l'intérêt général doit guider l'engagement des élus. Vous avez constitué un exemple. Un exemple de caractère", a-t-il continué avant de conclure par un "comme on dit chez moi, au Havre : Bon vent".

15h50 : Pour Bruno Retailleau, Emmanuel Macron veut "destabiliser les électeurs"

Le responsables des sénateurs LR Bruno Retailleau a réagit dans un communiqué à la nomination d'Edouard Philippe et a déclaré qu'elle vise à "Brouiller les cartes" et qu'Emmanuel Macron veut "destabiliser les électeurs", "gêner l'opposition" plus que "rassembler".

15h44 : La réaction de Nicolas Bay, Secrétaire général du Front National

"Sous les allures d’un prétendu renouveau, #Macron fait la synthèse des juppéistes et des rocardiens, ça nous renvoie 30 ans en arrière !" pic.twitter.com/52xah5lGq4 — Nicolas Bay (@nicolasbayfn) 15 mai 2017

15h38 : La réaction de Bruno Le Maire :

Félicitations à @EPhilippe_LH pour sa nomination à #Matignon : dépasser les vieux clivages pour servir la #France et les #Français. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 15 mai 2017

15h35 : Matthias Fekl dernier ministre de l'intérieur réagit sur Twitter

Bravo @EPhilippe_LH. Par-delà nos différences politiques, je souhaite bonne chance à l'ami, et plein succès au nouveau premier ministre. — Matthias Fekl (@MatthiasFekl) 15 mai 2017

15h27 : Alexis Bachelay porte-parole de Benoît Hamon pendant la présidentielle réagit

Alexis Bachelay député des Hauts-de-Seine réagit sur Twitter :

Je félicite le bras droit d'Alain Juppé pour sa nomination. Édouard Philippe sera un bon premier ministre de droite, n'en doutons pas. — Alexis Bachelay (@AlexisBachelay) 15 mai 2017

15h23 : Bernard Accoyer réagit

Au siège des Républicains, Bernard Accoyer a déclaré : "Nous prenons acte de la nomination d'Édouard Philippe en tant que premier ministre. C’est une décision individuelle, ce n’est pas un accord politique, car nous sommes dans le temps des législatives, un temps où la clarté doit supplanter l'ambiguïté"

15h21 : La réaction de Jean-Christophe Cambadélis

Maintenant c'est clair: avec un Premier ministre de Droite, le Parlement a besoin de Gauche! https://t.co/GbFJXRQDTm — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 15 mai 2017

15h15 : La passation

La passation de pouvoir aura lieu à 16h indiquent les services du Premier ministre à l'AFP

15h10 : La réaction de Jean-Luc Mélenchon

"Ne donnez pas les pleins pouvoirs à Monsieur Macron" a réagit Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise.

15h07 : La réaction d'Alain Juppé

Alain Juppé a salué la nomination d'Edouard Philippe qu'il a qualifié d' "ami et homme de grand talent" qui "a toutes les qualités pour assumer cette fonction difficile". Il a ajouté qu'il soutiendra "les candidats LR et UDI" aux législatives et ne sera pas dans "une opposition systématique".

14h59 : Qui est Edouard Philippe

Après avoir été officiellement investi dimanche, Alexis Kohler, Secrétaire général de l'Elysée a annoncé le nom de son Premier ministre. Il s’agit d’Édouard Philippe, député-maire Les Républicains du Havre. Malgré le suspens maintenu par Emmanuel Macron, son nom revenait avec insistance pour ce poste clé. A 46 ans, ce Rouennais de naissance coche les principales cases du cursus classique : Sciences Po, ENA et Conseil d'Etat.

Il a débuté sa carrière de militant au sein du Parti socialiste, mais s’est finalement tourné vers le centre-droit. C’est alors qu’il s’est rapproché d’Antoine Rufenach, maire du Havre entre 1995 et 2010, ancien collaborateur de Raymond Barre puis directeur de la campagne de Jacques Chirac en 2002 et soutien de Nicolas Sarkozy en 2007. A la création de l’UMP, il s’est retrouvé aux côtés d’Alain Juppé et est resté auprès du maire de Bordeaux au ministère de l’Écologie jusqu’à la campagne pour la primaire de la droite et du centre.

14h55 : Edouard Philippe nommé Premier ministre d'Emmanuel Macron

C'est officiel et sans surprise, le Premier ministre est Edouard Philippe, député maire du Havre.

14h30 : L'annonce est imminente et devrait être faite par le Secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler