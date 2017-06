La réaction d'Emmanuel Macron face à la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris

Emmanuel Macron dans une allocution donnée à l'Elysée à 23h35 a réagi à cette sortie en déclarant : "il commet là une erreur pour son pays. Le changement climatique est le grand défi de notre temps. Il s'impose désormais à nous tous avec une grande évidence. La biodiversité est menacée, le dérèglement climatique affame, dévaste les régions, chasse les habitants de leur patrie... Ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour nous, pour nos enfants ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour le monde.

La vocation de la France est de mener ces combats qui impliquent l'humanité tout entière"

Le président Emmanuel Macron a assuré que "Nous ne renégocierons pas un accord moins ambitieux. En aucun cas. La France ce soir appelle l'ensemble des pays signataire à demeurer dans le cadre de l'accord de Paris, à rester à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres et à ne rien céder. Ne vous trompez pas, sur le climat il y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B".

Il a ensuite lancé un appel aux "Scientifiques, entrepreneurs, citoyens engagés" déçus par la décision de Donald Trump. "Vous trouverez dans la France une deuxième patrie, venez travailler ici avec nous sur des solutions concrètes".

Grave, Emmanuel Macron a ensuite martelé : "Ce soir les Etats-Unis ont tourné le dos au monde mais la France ne tournera pas le dos aux américains. Je vous assure que la France n'abandonnera pas le combat"

En dernière partie de son discours, Emmanuel Macron a promis des "initiatives fortes" avec l'Allemagne dans les prochains jours.

Il a enfin terminé son discours en anglais en détournant le slogan de campagne de Donald Trump "Make America great again" (redonner sa grandeur à l'Amérique) en "Make our planet great again" (redonner sa grandeur à la planète).