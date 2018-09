RATP : très forte hausse des violences envers les agents et les voyageurs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La Chine et le catholicisme: des relations anciennes et tumultueuses

Rennes: avant le PSG, tous les regards sur Ben Arfa

En savoir plus

"La caractéristique des collaborateurs de la RATP c'est qu'ils ont un contact très intense avec le public et donc au contact des faits de société. Par conséquent, ils sont effectivement exposés à des tendances sociétales qu'on peut tous constater", a expliqué vendredi sur France 2 Jean Agulhon, directeur des ressources humaines de la RATP.

En 2017, les atteintes physiques visant les agents de la RATP ont augmenté de 24% par rapport à l'an dernier. Sur les 1230 atteintes physiques recensées, 29% concerne les conducteurs et 28% les conducteurs de bus, tram ou métro.

Le "sentiment d'insécurité" dans les transports en Ile-de-France est parfois bien plus qu'un sentiment. Selon un rapport interne confidentiel de la RATP, rédigé en juillet, la régie des transports a observé une forte augmentation des violences dans ses rames en 2017.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres