Rassemblement de soutien à François Fillon : "Il ne peut pas y avoir de manifestation" qui "mette en cause" la justice, estime François Hollande

Lors de son déplacement ce jeudi à Furiani, en Haute-Corse, François Hollande a commenté le rassemblement de soutien à François Fillon qui doit avoir lieu dimanche 5 mars à Paris, place du Trocadéro.

"J'appelle maintenant à la responsabilité parce que ce n'est plus acceptable. Il faut que ce candidat prenne sa responsabilité (…) Il y a un débat électoral, il doit se poursuivre pour l'élection présidentielle, mais il n'autorise pas tout", a déclaré le chef de l'État.

"Il ne peut pas y avoir de manifestations dans notre pays, dans notre République, qui puisse mettre en cause les institutions, la justice ou le travail de la police dans le cadre des enquêtes (…) Je déplore profondément qu'il puisse y avoir cette mise en cause et cette interpellation par la rue de ce que sont nos règles de droit", a poursuivi le président de la République.