Le Rassemblement National va organiser des fêtes Bleu-blanc-rouge pour la rentrée afin de remobiliser les militants

Le parti espère pouvoir bénéficier de ces rassemblements pour remobiliser les militants et récupérer des fonds avec la vente de produits dérivés. Le Rassemblement National a annoncé être au bord du dépôt de bilan. La direction du parti se repose donc sur les fédérations afin d'orchestrer ces manifestations au niveau régional.

Alors que les militants de gauche attendent avec beaucoup d'impatience la traditionnelle "Fête de l'Huma", les fédérations du Rassemblement National préparent de leur côté un événement similaire et populaire pour ses adhérents, situés sur l'autre bord de l'échiquier politique que les électeurs de la France Insoumise.

