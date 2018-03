Rassemblement national : imbroglio autour de la propriété du nom

Un coup dans l'eau pour Marine Le Pen ? Au lendemain du Congrès du Front national, où elle a proposé un changement de nom pour le parti, la députée pourrait peut-être changer son fusil d'épaule. En effet, un certain Igor Kurek prétend détenir ce le nom "Rassemblement national", déposé à l'Inpi. "Aujourd'hui, Marine Le Pen a fait, une fois de plus, une erreur de débutante. Elle fait comme ils font d'habitude : 'Salut, c'est nous. On vient, on s'installe, c'est notre boulangerie et on prend tout'" a critiqué sur Europe 1 Igor Kurek, ancien proche de Charles Pasqua qui dirige un petit parti.

"Ça ne va pas se passer comme ça. On entrera en justice, il n'y a pas de problème (…) "Maintenant, comment va-t-elle se débrouiller avec ses militants pour leur expliquer que ce n'est pas possible ? S'ils avaient eu la politesse de m'appeler, je leur aurais dit gentiment de s'appeler autrement."

Contactée par RTL, Marine Le Pen assure que le nom a été déposé par son parti en...1986. Bataille judiciaire en vue… Selon le site L'Incorrect, la patronne du FN est dans le vrai. Le détenteur du nom, "c’est M. Frédérick Bigrat qui, selon nos informations, en a cédé l’usage à l’un des avocats du Front national, Maître Frédéric-Pierre Vos, il y a quelques semaines" souligne le média. "L’association RN a par ailleurs été dissoute par le même Bigrat."