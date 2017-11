Raquel Garrido se retirerait de la vie politique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Raquel est et reste mon amie. Elle n'a commis aucune faute. Seuls les journalistes ont cherché à tout pourrir par leurs fausses polémiques. Avec tout mon mépris. https://t.co/tsiHxpUagE

De son côté Jean-Luc Mélenchon a immédiatement réagi sur le Twitter. Sans démentir le départ de l'avocate, il a indiqué que "Raquel est et reste[ra] [s]on amie". "Elle n'a commis aucune faute. Seuls les journalistes ont cherché à tout pourrir par leurs fausses polémiques. Avec 'tout mon mépris'", a tweeté le leader de La France insoumise.

Sous pressions internes de son mouvement, Raquel Garrido va quitter ses fonctions au sein de la France Insoumise et se retirer de la vie politique. "Son comportement et les polémiques étaient devenus insoutenables", commente un proche de JL Mélenchon

"Sous pressions internes de son mouvement, Raquel Garrido va quitter ses fonctions au sein de la France Insoumise et se retirer de la vie politique", a tweeté Loïc Besson ce vendredi 10 novembre. "Son comportement et les polémiques étaient devenus insoutenables", aurait confié un proche de Jean-Luc Mélenchon au journaliste.

