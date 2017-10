Raquel Garrido répond aux accusations du Canard enchaîné... sur le Snapchat du blogueur Jeremstar

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Comme le rappelle le site du Huffington Post , la caisse des retraites a évoqué des "informations inexactes" sans que l'on sache si la totalité de l'article était faux ou si c'est le montant qui l'était. Par ailleurs, l'ordre des avocats avait bien confirmé un défaut de paiement puisqu'un échéancier de rattrapage a été établi à la suite d'une convocation devant une réunion compétente. La chroniqueuse a ensuite enfoncé le clou : "C’est moins drôle de dire du mal de moi que de dire du mal de ceux qui disent du mal de moi. Ça demande des neurones et de la déontologie de dire que le Canard enchaîné s’est trompé".

S'adressant au public (très jeune) du bloggeur, Raquel Garrido - lors d'un moment surréaliste / lunaire / bouleversant - explique : "Le Canard enchaîné c'est une icône de la presse française. Et ça fait un mois qu'ils ne balancent que des bêtisent sur moi : ça fait cinq fois qu'ils parlent sur moi, cinq fois qu'ils se trompent. La vérité, c’est qu’il y a beaucoup, beaucoup de mensonges qui sont dits sur moi. Et d’ailleurs, ma caisse de retraite a répondu au Canard enchaîné qui avait balancé des inexactitudes sur moi".

sur le compte Snapchat de Jeremstar. Pour les profanes, ce dernier est un journaliste peole, spécialiste de la télé-réalité, blogueur et chroniqueur de l'émission Les Terriens du Dimanche sur C8, dans laquelle officie également la responsable politique.

Non, vous n'avez pas changé de dimension au cours de la nuit. C'est de "la politique moderne" ! Depuis plusieurs jours, Raquel Garrido est au cœur d’une polémique au sujet du non-paiement de ses cotisations retraite. Le Canard enchainé l'accuse en effet de n'avoir pas payé ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats depuis six ans. Jusqu'ici muette sur cette affaire, la porte-parole de la France insoumise est revenue sur ces accusations dans une série de vidéos publiées...

