Raquel Garrido : "On s'acharne sur moi pour essayer de m'abattre"

La semaine dernière Le Canard enchaîné avait révélé que la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido, n'avait pas réglé ses cotisations sociales de retraite depuis six ans. "L'Ordre des avocats a ouvert une "enquête déontologique" à son encontre afin de statuer sur la compatibilité de son métier d'avocate et sa participation à l'émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du Dimanche ! sur C8. Pour répondre à cette polémique, la compagne d'Alexis Corbière a enregistré une vidéo sur le Snapchat du blogueur Jeremstar.

Dans Les Terriens du Dimanche !, le 8 octobre, elle est à nouveau revenue sur cette affaire.

"Que celui qui n'a jamais été à découvert me lance la première pierre"

"Je ne veux pas rajouter à tout ce qui a été dit par ma caisse de retraite et par le barreau de Paris sur l'exactitude de ces affirmations-là. Moi, je veux juste qu'on me lâche la grappe !", a-t-elle lancé. "Que celui qui n'a jamais été à découvert me lance la première pierre", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il y avait un "acharnement" sur elle "qui est injustifié".

"Je ne suis pas élue. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une forme de voyeurisme comme ça pour m'abattre." "On s'acharne sur moi pour essayer de m'abattre, mais on ne m'arrêtera pas si simplement", a mis en garde l'insoumise. Depuis la révélation du Canard enchaîné, l'avocate aurait convenu d'un échéancier pour rembourser l'Ordre des avocats.

