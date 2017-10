Raquel Garrido n'aurait payé pas ses cotisations sociales d'avocate depuis six ans

L'avocate Raquel Garrido, porte-parole de La France insoumise, n'a pas payé ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats depuis six ans, à en croire Le Canard Enchaîné. Elle n'aurait pas non plus réglé ses cotisations à l'Ordre des avocats depuis un an.

"Depuis six ans qu'elle a enfilé la robe noire, elle a oublié de régler ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats, à laquelle elle doit 32.215 euros" assure le journal. Pour le moment, aucune poursuite n'a été engagée.

L'avocate n'a pas fait de commentaires.