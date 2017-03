Rapprochement avec Numéricable : SFR écope d'une sanction de 40 millions d'euros

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Demi-finale pour l'Irlande dans le Tournoi des six nations

25 Etalons convoqués pour les matchs amicaux contre le Maroc et le Nigeria (APA)

Alsace : une explosion de gaz blesse trois pompiers et deux gendarmes

Peu après l'annonce, SFR a publié un communiqué pour contester "la teneur de cette décision totalement à charge, les arguments qui la fondent et le montant de la sanction" et assure qu'il "fera appel de cette décision". L'opérateur dispose maintenant de 12 mois pour réaliser ses engagements, qui seront suivis par un mandataire nommé par l'Autorité de la concurrence.

L'Autorité de la concurrence reproche en particulier à l'opérateur de ne pas avoir respecté les délais de traitement des raccordements et d'avoir réalisé moins de la moitié des raccordements prévus, et pointe également "une maintenance dégradée" avec en particulier des "délais de traitement des incidents manifestement excessifs", qui ont pu porter préjudice à Bouygues Telecom.

