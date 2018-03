Un rapport dévoile de nombreuses incohérences dans la mort des moines de Tibhirine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Doux: LDC, au sein d'un consortium, propose de reprendre plus de 900 salariés

Renault et Nissan négocient en vue d'une fusion

En savoir plus

"À la lumière de ces expertises, nous pensons que la version officielle des autorités algériennes – à savoir un enlèvement et une exécution par le GIA –, cette version simpliste ne tient pas" a déclaré à Radio France Patrick Baudouin, l'avocat des familles des victimes.

Par ailleurs, les corps ont été décapités après la mort, et ne comportaient aucune trace de balles. "L'analyse au micro-scanner n'a pas révélé de particules métalliques sur les sept prélèvements osseux", constate le rapport. Un constat qui porterait un coup à la thèse d’une bavure d’un hélicoptère de l’armée algérienne.

Un dossier qui comporte de nombreuses incohérences. Les équipes d’investigation de Radio France ont eu accès aux conclusions des dernières expertises sur l’assassinat des moines de Tibhirine, survenu en pleine guerre civile algérienne. Contrairement à ce qu’indiquait un communiqué de revendication du GIA publié le 23 mai 1996, les sept moines trappistes ont probablement été tués plusieurs semaines avant la date du 21 mai 1996. "L’hypothèse de décès survenus entre le 25 et le 27 avril reste plausible compte tenu de l'état de décomposition des têtes au moment de leur découvert" note le rapport.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres