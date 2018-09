Le rappeur Medine renonce à se produire au Bataclan

La polémique va peut-être prendre fin. Le rappeur Médine, ne fera donc finalement pas de concerts au Bataclan. C'est lui qui l'a annoncé dans un communiqué.

Les deux dates ont donc été annulées, car le rappeur craignait des "manifestations d'extrême-droite". Il a dénoncé ceux qui voulaient "manipuler et raviver la douleur des familles des victimes". Il a aussi avancé sa propre sécurité personnelle, qu'il juge menacée par certains opposants à son concert. Il affirme avoir été visé par un attentat à cause de sa volonté de jouer dans la salle. Il a donc jeté l'éponge et remplacé cette date par une seule, au Zénith, en février. Et a fini sa déclaration par cette phrase : "Tout ce que voulais faire, c'était le Bataclan."

Ses relations avec des milieux musulmans très pratiquants avaient été mises en cause par certaines familles de victimes abattues par des jihadistes au Bataclan.

Une enquête préliminaire sur les textes de ses chansons a d'ailleurs été initiée par certaines de ces familles, qui y voient un appel à la haine et à la violence. En cause principalement certaines "punchlines" de son album "Jihad", où il déclarait par exemple : "crucifions les laïcards comme à Golgotha".