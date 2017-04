Le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan critiqué dans son propre camp...et parmi les people

C'est une annonce qui fait couler beaucoup d'encre. Vendredi soir, Nicolas Dupont-Aignan a indiqué qu'il allait soutenir Marine le Pen dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle. Samedi, la présidente frontiste a annoncé qu'il deviendrait son premier ministre si elle était élue. Un rapprochement qui passe mal dans le propre parti de Nicolas Dupont-Aignan. Dominique Jamet, vice-président de Debout la France, a annoncé qu'il quittait le mouvement, tout comme sur Eric Anceau, jusque-là responsable du projet.

Nicolas Dupont-Aignan apporte son soutien à Marine Le Pen. Je quitte le parti de Dupont-Aignan. — dominiquejamet (@dominiquejamet) 28 avril 2017

Mais ce ralliement reste également en travers de la gorge de nombres d'artistes. Le plus virulent d'entre eux est peut-être Benjamin Biolay. Sur Instagram, le chanteur a partagé une photo de Nicolas Dupont-Aignan, accompagnée de ces quelques mots doux: "À tes risques et périls petite teupu. Tu vas le payer cher", suivi du hashtag "Tout sauf le FN". L'artiste ne semble pas avoir assumé son message puisqu'il l'a remplacé quelques heures plus tard par une image nettement plus consensuelle.

Les noms d'oiseaux étaient également de sortie sur les comptes Twitter de Mathieu Kassovitz et de Gilles Lellouche.