"Rafles" de migrants: Christophe Castaner estime que Julien Dray "insulte les agents de l'Ofpra"

L'expression "rafles" dans les centres de migrants, utilisée "délibérément", par Julien Dray sur BFMTV dimanche soir, n'a pas du tout été du goût de Christophe Castaner. Le délégué général de la République en Marche a estimé que le débat "méritait mieux que ces mots".

"C'est une petite insulte faite aux agents de l'Ofpra et de l'Ofii qui vont se rendre sur place" a-t-il affirmé sur LCP. "Est-ce que ces agents sont des agents de la Gestapo" ? a-t-il interrogé. "Je pense que le débat mérite un peu mieux que cela".

Et de justifier : "On envoie des fonctionnaires, jamais de policiers, on prévient 48 heures à l'avance que ces fonctionnaires vont venir.

On est bien loin des rafles. Ce débat mérite mieux que ces mots qui portent en eux-mêmes une forme de violence à laquelle Julien Dray ne nous avait pas habitué. Il devrait se souvenir des propos de François Mitterrand et de Michel Rocard il y a quelques années, qui étaient sur cette ligne-là, cette ligne qu'il est aujourd'hui nécessaire de mieux accueillir les réfugiés".