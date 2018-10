Radio France a officiellement déposé plainte contre Jean-Luc Mélenchon

Dans un courrier adressé à l'ensemble du personnel, la dirigeante de Radio France confirme avoir engagé, ce mercredi, une procédure judiciaire à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Cette décision intervient à la suite des propos diffamatoires tenus par Jean-Luc Mélenchon, vendredi dernier, envers les journalistes de France Info.

La patronne de Radio France a tenu à défendre les journalistes de France Info. Le leader de la France Insoumise les avait accusés d'être des "menteurs", des "tricheurs" et des "abrutis".

Le leader de la France Insoume avait également appelé à "pourrir" les journalistes de France Info à la suite de l'enquête diffusée sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, sur Mediascop et sa fondatrice.

Dans sa lettre, Sybile Veil précise qu' "après l'annonce samedi d'un dépôt de plainte contre monsieur Jean-Luc Mélenchon, je vous informe que la procédure judiciaire a été engagée aujourd'hui, au nom de Radio France, à raison des propos tenus contre nos journalistes à l'occasion de l'enquête relative aux comptes de campagne.

Ce message est pour moi l'occasion de revenir sur les raisons de cette action exceptionnelle. Il n'est nullement question d'entrer dans le jeu de la surenchère. Alors même que j'ai le souci constant de veiller au respect des convictions de chacun, collaborateurs de Radio France et auditeurs de nos chaînes, j'ai pris cette décision car l'enjeu est important: on ne transige pas avec la liberté éditoriale de nos rédactions, pas davantage qu'avec la crédibilité de leur travail et l'intégrité des personnes. Sans confiance des citoyens, nous ne pourrions plus jouer notre rôle d'information. Dénigrer, discréditer, jeter le doute sur le professionnalisme de nos journalistes n'est pas acceptable car cela porte atteinte à l'existence même de nos médias au sein de la démocratie".