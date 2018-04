Les radars privés mobiles seront déployés dès lundi sur les routes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Red Bull Air Race, Radars embarqués, Marine Le Pen: voici votre brief info de ce vendredi après-midi

Loi asile et immigration : "Il y a une volonté de faire durer le débat" selon Jacqueline Gourault

15:14 POLITIQUE Réflexion «prolongée» sur la création d'un parquet antiterroriste Le Conseil d’Etat « a fait valoir un certain nombre d’observations » et mis en avant « une certaine rigidité » d’un parquet exclusivement dédié à l’antiterrorisme…

Selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ce dispositif va permettre de redéployer des policiers et des gendarmes, qui étaient mobilisés sur ces contrôles routiers, pour d'autres missions de sécurité.

Cette "privatisation des radars embarqués", n'aurait "d'autre but que de générer" d'importants revenus pour l'Etat.

