Radars : l'argent des amendes est bien consacré à la sécurité routière

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mécanisme d’alerte précoce et de réponse de la CEDEAO : LE CENTRE DE COORDINATION DU MALI EST OPERATIONNEL

Le conflit entre l'Irak et le Kurdistan pourrait faire monter le pétrole (analystes)

Polestar présente sa première voiture - la Polestar 1 - et dévoile sa vision d'être la nouvelle marque pour les performances des véhicules électriques

L'an prochain, les assurances auto et habitation vont augmenter

En savoir plus

Seuls 8,2 % (75 millions d'euros) sont effectivement récupérés par l'Etat pour réduire, à la marge, son endettement. Et il s'agit en fait des "recettes", liées à la majoration des amendes. "Les radars ne sont pas installés en considération d'intérêts financiers, mais uniquement pour contribuer à la réduction des morts et des blessés sur nos routes", a souligné auprès de l'AFP Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière.

Dans le détail, une partie de cet argent revient à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (351,5 millions d'euros), une autre aux collectivités territoriales (254,7 millions d'euros) et la dernière à la Délégation à la sécurité routière (239 millions d'euros).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres