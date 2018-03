Racisme : le gouvernement veut s'attaquer au "torrent de boue" sur internet

Ce lundi, Edouard Philippe, entouré de 8 de ses ministres, a présenté son plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, notamment sur internet. "Ce qui m’énerve, c’est que de nos jours, il semble plus facile de retirer la vidéo pirate d’un match de foot que des propos antisémites" a-t-il pesté. "On ne me fera jamais croire que les réseaux sociaux seraient des espaces hors sol. Pour moi, tout ce qui est publié et diffusé en France est publié et diffusé en France. Et doit donc répondre aux lois de la République."

Le gouvernement va donc "renforcer les obligations de détection, de signalement, de suppression et de prévention de contenus illicites." Pour cela, une mission sera confiée à l'enseignant franco-algérien Karim Amellal, à la députée LREM Laetitia Avia et au vice-président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) Gil Taïeb.

Ils devront plancher sur des mesures législatives plus dissuasives.

Sur le plan de l'éducation, le gouvernement annonce aussi la création d’une "équipe nationale de réaction" pour assister notamment les enseignants.

Enfin, l'exécutif vise plus haut et veut "se battre" pour un projet de loi au niveau européen. "On ne va pas se contenter de l'espérer. Il faut se battre. Et on va se battre", a assuré Edouard Philippe.