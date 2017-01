Pas investie aux législatives, Rachida Dati tire à boulets rouges sur François Fillon

C'est une de ces bagarres qui donnent à la politique ces lettres de noblesses : qui reprendra la circonscription "en or" de François Fillon, la 2ème circonscription de Paris qui, comprenant le 5ème arrondissement et des parties du 6ème et du 7ème, est acquise à la droite ? Rachida Dati, maire du 7ème arrondissement, la voulait. Mais François Fillon a préféré la donner à Nathalie Kosciusko-Morizet.

La réaction ne s'est pas fait attendre. Dans un entretien au Parisien, l'ancien Garde des Sceaux tire à boulets rouges sur sa rivale, mais également sur François Fillon.

"Voilà une drôle de personnalité qui va d'échec en échec, de parachutage en parachutage, de trahison en trahison, même vis à vis de François Fillon qu'elle a traité de misogyne et de sexiste et c'est cette personne qu'il récompense!" C'est bon pour NKM...

Et François Fillon ? "Remettre en cause la Sécurité sociale, revenir sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi, travailler plus pour gagner moins, augmenter la TVA... où est le message d'espoir pour les classes moyennes? [...] Si on continue comme ça, il ne faut pas exclure un second tour Macron-Le Pen"

Ambiance...