Rachida Dati rêve de la mairie de Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nucléaire iranien: les larmes, les rires et la tension d'une négociation

Palestine : l'accord entre le Hamas et le Fatah en quatre questions

En savoir plus

"Paris, si j'y vais, je gagne", aurait affirmé à un proche la maire du VIIème arrondissement parisien. En 2014, elle avait dû renoncer face à Nathalie Kosciusko-Morizet. Cette dernière étant aujourd'hui en retrait après son échec aux législatives, la voie est donc libre pour Rachida Dati. Plus d’informations à venir en 2022…

Et ce rêve, elle pense pouvoir le réaliser dans 3 ans.

Le 7 septembre après l'obtention des Jeux Olympiques, Anne Hidalgo avait assuré vouloir rester maire de Paris : "J'espère pouvoir être maire en 2024, cette ville m'habite autant que je l'habite. (...) Ce sont les Parisiens qui le décideront mais ce serait mon plus grand rêve". Mais il semblerait qu’elle ne soit pas la seule à convoiter ce poste.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres