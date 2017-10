Qui est l'imprévisible Puigdemont, président de la Catalogne ?

Il est aujourd'hui le visage du mouvement indépendantiste catalan. Devenu président de la région espagnole et adversaire farouche du pouvoir madrilène, cet homme est un ancien journaliste et séparatiste de longue date. Il est très engagé dans les combats régionalistes tel celui de l'utilisation des nombs de villes en catalan et non en castillan, la langue du pouvoir espagnol. Député catalan puis maire de sa ville de Gérone, il est propulsé sur le devant de la scène en 2016 pour remplacer Artur Mas, autre fer de lance du séparatisme appartenant à un autre parti, de gauche, le CUP.

Arrivé au pouvoir, il pousse pour un référendum et entreprend de l'organiser. Outrepassant les critiques émises par ses proches et les menaces de l'Espagne, il fait voter la tenue du référendum au début du mois de septembre.

Il promet de ne pas poursuivre sa carrière politique, mais il risque surtout de la prison pour détournement de fond et organisation d'un référendum illégal et donc pour sédition.