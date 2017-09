"Qui est ce gugusse pour nous parler comme ça ?" : Alexis Corbière s’emporte contre Manuel Valls

Remonté comme une pendule, Alexis Corbière. Jeudi, Manuel Valls avait déclaré au micro de BFMTV que Jean-Luc Mélenchon se comportait comme "un factieux" et un "adversaire dangereux". Invité à réagir concernant ces propos sur le plateau de franceinfo, le bouillant Alexis Corbière n'a (évidemment) pas mâché ses mots.

"Il a explosé son parti", a dénoncé le fidèle lieutenant du leader de la France insoumise. "Je lui rappelle que Solferino va être mis en vente grâce aux brillantes idées et au talent de Manuel Valls.

Il est un député totalement absent. Il ne fait rien, il n'intervient jamais" a liste le député France insoumise.

Avant de reprendre et d'enchainer les uppercuts. "Comportement de factieux …. Qui c’est ce gugusse pour nous parler comme ça ? Qui c’est ce gugusse ? Factieux, ça veut dire quoi ? J’ai prévu, moi, de faire un coup d’Etat ? Je suis un fasciste ? Mais qui il est Manuel Valls ?". Pour Alexis Corbière, l'ancien premier ministre ne devrait d'ailleurs plus être invité dans les médias car "il représente rien" et "le vallsisme n'existe plus"