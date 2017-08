Ce que François Hollande disait à Jean-Yves Le Drian à propos d'Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L’arsenal nucléaire américain est "plus puissant que jamais", assure Donald Trump

Six personnes arrêtées en Iran pour avoir enseigné la zumba

Jean-Yves Le Drian, 70 ans, n'a pas suivi le conseil de François Hollande et a été nommé par Emmanuel Macron ministre des Affaires étrangères. Depuis, il est dans l'ombre du nouveau président français qui se montre très actif sur la scène internationale. Une situation que Jean-Yves Le Drian vit plutôt bien : "Je mets du charbon dans les soutes. Je suis le second du Président, à l’arrière-plan. C’est le jeu normal de la Ve République. Je n’ai pas d’états d’âme", confie-t-il.

Ce mercredi 9 août, Le Monde dévoile un échange que François Hollande aurait eu avec Jean-Yves Le Drian avant son départ. A l'époque, le ministre de la Défense avait rejoint Emmanuel Macron et le conseillait pendant la campagne présidentielle. Le 28 avril, lors d'un déplacement en Bretagne, le président de la République avait interpellé son ministre à ce sujet.

