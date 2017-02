Quand Valérie Pécresse confond la sortie de l'euro et la sortie de l'UE

Ce lundi 20 février, Valérie Pécresse était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin (BFMTV et RMC). Ayant voulu prouver que sortir de l'euro n'était pas une bonne idée, la présidente de la région Ile-de-France a utilisé l'exemple britannique et la chute de la livre… "La sortie de l'euro qui est proposée à la fois par (Jean-Luc) Mélenchon et par Marine Le Pen, on a vu ce que ça donne en Grande Bretagne : 15% de baisse de la livre. Cela veut dire 15% de perte du pouvoir d'achat au bout d'un mois, voilà ce que c'est que le programme de Marine Le Pen, donc à un moment faut qu'on le dénonce", a-t-elle ainsi expliqué.

Sauf que le Royaume-Uni n'est jamais "sorti de l'euro" puisque... la monnaie unique n'a tout simplement jamais été en usage outre-Manche et que la Grande-Bretagne n'a jamais fait partie de la zone euro. Ce n'est donc pas cette mesure qui a emporté l'adhésion des citoyens britanniques lors du référendum le 23 juin dernier, mais bien la sortie de l'Union européenne.

Valérie Pécresse a donc fait une belle erreur, même si elle a essayé de la corriger après sur Twitter :