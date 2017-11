Quand Pentagone retweete un appel à la démission de Donald Trump

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

20:26 SIGNALEMENT Plaintes déposées pour harcèlement à la conférence climat de l'ONU Les organisateurs avaient invité à « rapporter tout incident » aux services de sécurité des Nations unies et fourni deux numéros de téléphone…

22h14 Plus de 250 migrants secourus au large de l'Espagne (AFP)

En savoir plus

Dans un communiqué, le porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning, a expliqué qu'un des employés du ministère, autorisé à utiliser le compte Twitter officiel, avait "retweeté par erreur un contenu non approuvé par le Département de la Défense". "L'employé s'est aperçu de son erreur et l'a immédiatement effacé", a-t-il indiqué.

Le community manager du Pentagone a dû s'en mordre les doigts. Heureusement, la bourde n'est restée que quelques instants en ligne. Ce vendredi 17 novembre, le compte Twitter officiel du Pentagone a retweeté un message appelant à la démission plusieurs responsables politiques américains, dont le président Donald Trump, rapporte The Independent.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres