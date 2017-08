Quand Nicolas Sarkozy donne des conseils officiels à Emmanuel Macron...et officieux à ses ministres de droite

Il y a peu, Nicolas Sarkozy annonçait qu'il quittait la politique car on y "gagnait trop peu d'argent". Le choix du portefeuille mais pas du cœur visiblement. Car même en retrait, l'ancien chef de l'Etat ne peut s'empêcher de cultiver ses amitiés politiques. D'après Le Parisien, "Sarko" parlerait à plusieurs ministres "de droite " du gouvernement d'Emmanuel Macron,

Le quotidien évoque notamment des échanges téléphoniques avec Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics, visé par une procédure d'exclusion des Républicains; mais aussi le secrétaire d'État à la Transition écologique, Sébastien Lecornu, qu'il a récemment rencontré.

"Quand on a la chance, comme moi, d'être ministre à seulement 31 ans, et de surcroît de partager une amitié avec Nicolas Sarkozy, évidemment qu'on écoute ses conseils" a confié ce dernier au Parisien.

Et quand on s'adresse aux ministres, pourquoi ne pas communiquer avec le Premier d'entre eux ? Nicolas Sarkozy s'entretiendrait également au téléphone avec Edouard Philippe, chef du gouvernement, et ancien très proche d'Alain Juppé. Le Parisien rapporte également que l'ex-président devrait rencontrer Bruno Le Maire, patron de Bercy.

En sus de ces conversations, Nicolas Sarkozy a accordé une interview à Emile, le magazine de Science-Po. Il a livré ses réflexions sur ce que devait faire Emmanuel Macron. "Tout d'abord, le président français doit être un grand Européen. Il faut proposer un nouveau traité. C'est vraiment très important. Ensuite, le calendrier du président de la République est simple : c'est tout de suite ! Tout ce que vous ne faites pas en juillet, vous ne le ferez pas en septembre, et tout ce que vous ne faites pas en septembre, vous ne le ferez pas en décembre. Voilà pourquoi le calendrier n'attend pas. C'est notamment vrai pour la baisse des impôts", affirme l'ancien président de la République

"Troisièmement, la question de la réforme de la justice. La justice est un pouvoir indépendant. Enfin, les destins de l'Europe et de l'Afrique sont liés. L'Afrique va passer d'un milliard d'habitants à 2,3 milliards d'habitants d'ici à 30 ans. Comment maîtrise-t-on les flux migratoires ? C'est aussi une question importante pour l'avenir",