Quand Laurent Wauquiez compare Emmanuel Macron à…Dark Vador

Un mois plus tard, le président de la région Auvergne-Rhône-AlpesLaurent poursuivait sa métaphore, assurant vouloir lutter contre "l’Empire galactique". Il qualifiait d'ailleurs déjà Les Républicains de "petit noyau de rebelles qui portent la voix de l’opposition" et "bien destiné à essayer de renverser la donne".

Ce n'est pas la première fois que le grand favori pour l'élection à la présidence de LR en décembre fait référence à la célèbre saga. En effet, en juin, Laurent Wauquiez s’imaginait déjà indirectement en Luke Skywalker de la droite. "On part de rien, tout semble mort mais toute forme d’espoir n’est pas perdue. Quelque part, au fond de la galaxie, survit un petit camp irréductible !", disait-il sans préciser alors s’il se comparait au célèbre Jedi ou à Astérix, vaillant gaulois résistant contre Jules César.

"Mais une flamme renaît, qui va permettre de battre le méchant empire En Marche. Et cette flamme, c’est celle que je porte", a-t-il promis.

Ce vendredi 17 novembre dans les colonnes du Parisien Week-end, Laurent Wauquiez a estimé qu’avec la situation de LR, qu’il veut remettre au sommet de la pyramide de l’opposition face à La République en Marche !, "on est dans L’Empire contre-attaque". Dans cette métaphore, il se voit donc en Luke Skywalker qui va sauver la galaxie face au grand méchant Dark Vador, alias Emmanuel Macron. "Il y a un très méchant Dark Vador qui essaie d’étouffer tout espoir dans la galaxie", a fait savoir Laurent Wauquiez.

