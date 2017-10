Quand Julien Aubert compare les Constructifs aux…migrants

Alors que Les Républicains se réunissent ce mardi 24 octobre pour décider du sort des Constructifs, Julien Aubert, député LR du Vaucluse, les comparent...aux migrants de Calais. "Les #Constructifs, ce sont un peu nos migrants Calais : on s'obstine à les garder sur notre sol alors qu'ils veulent passer la frontière !", écrit le député sur son compte Twitter.

Trois membres du gouvernement et deux députés responsables du groupe des Constructifs (formé à l'Assemblée avec des UDI) devraient être exclus aujourd'hui : le Premier ministre, Edouard Philippe, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, le secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Sébastien Lecornu, le président du groupe des Constructifs, Franck Riester et Thierry Solère, questeur.