Quand Jean-Luc Mélenchon prend la défense de Laurent Wauquiez

C'est un soutien parfaitement inattendu qui est venu à la rescousse de Laurent Wauquiez. Jean-Luc Mélenchon, sur son site, était particulièrement énervé contre les médias – il va dans son billet jusqu'à affirmer que "la presse est ainsi la première ennemie de la liberté d’expression". Il est à cette occasion venu soutenir le président LR, frappé par les révélations de son cours à l'EM Lyon à la suite d'une fuite orchestrée par Quotidien. Une émission que Mélenchon n'aime pas du toute. Et dans le texte, ça donne ça :

"Wauquiez s’est pris une lourde attaque globale du parti médiatique.

« L’affaire » est ridicule : trois phrases volées dans une conférence. Mais « l’affaire » a tenu cinq jours de médias. Sans aucun contenu, l’opération est destinée à empêcher la droite de se regrouper autour de son parti traditionnel au moment où l’opération « Macron chef de toutes les droites » a du plomb dans l’aile du fait des sondages. On sent que cette équipe Wauquiez n’est pas encore rodée. Elle a eu du mal à trouver la réplique aux seaux de boue. Mais elle a fini par trouver son registre. Et les rangs se sont reformés. La salve est de mauvaise qualité. Elle fonctionne donc comme un vaccin pour la nouvelle direction de la droite."

Mais ce n'est pas tout. Jean-Luc Mélenchon, décidément fort magnanime, a salué la réaction de l'homme de droite :

"Déjà, Wauquiez a appris l’essentiel : ne pas reculer. Et même prendre appui sur l’effet voulu par la pauvre cloche de journaliste à la manœuvre. En effet, la plupart d’entre eux ne connaissent de l’art du combat que les méthodes des coups tordus des salles de rédaction. Ils ne savent rien de la façon avec laquelle se construit l’opinion populaire qui nous intéresse. Leur culture de classe les handicape. Dans l’épisode des « écoutes aux portes », Wauquiez a fortifié son autorité et s’est débarrassé d’une nouvelle poignée de traitres. De son point de vue il s’est renforcé. Autant de tireurs dans le dos de moins pour le prochain épisode."

Mais, rassurez-vous, les réflexes lui sont vite revenus pour évoquer Les Républicains : "la droite de toujours, les bourgeois flanqués de petit bourgeois qui s’y croient". Il s'agirait de ne pas devenir un social-traitre.

Puis il repart sur les médias, parce que vraiment, ceux-ci l'énervent, à commencer par le "service enquête de Radio France", "nom pompeux pour une équipe de bras cassés, une sorte de CIA médiatique voué à propager les dénonciations, même pas très anonyme dans notre cas et à organiser des « coups » déstabilisateurs." Car vraiment, "la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine". Et la haine de Le Média, camarade ?