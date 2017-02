Quand Jean-François Copé se réjouit des problèmes de François Fillon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Selon des propos rapportés par le Canard enchaîné, le député-maire de Meaux aurait déclaré en petit comité : "Il y a quand même une justice ! Fillon, qui m’avait traîné dans la boue… Les gens se rendent compte de ce qu’est réellement ce monsieur, apparemment bien propre sur lui, et qui a tout fait en douce."

La revanche est un plat qui se mange froid. Très affaibli politiquement lors de la primaire de la droite et du centre (où il avait récolté 0,3% des voix), après avoir été évincé de la direction de l’UMP en 2014 pour son rôle présumé dans l’affaire Bygmalion, le maire de Meaux devait aussi faire face récemment au triomphe de son ennemi François Fillon, contre qui il avait mené une guerre fratricide en 2012 pour la présidence de l'UMP.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres