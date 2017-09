Quand Jean-Christophe Cambadélis charge ses anciens camarades dans un livre

Après le désastre aux législatives, Jean-Christophe Cambadélis a décidé de régler ses comptes avec les ténors du Parti socialiste - Benoît Hamon, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et surtout François Hollande - dans un essai intitulé "Chronique d'une débâcle", publié aux éditions L'Archipel. Challenges a repéré quelques passages croustillants de cet ouvrage qui paraîtra mercredi dans les librairies.

François Hollande "impuissant", "balloté par les événements" et "incapable de dire non"

L'ancien premier secrétaire du PS n'hésite pas à dézinguer l'ex-chef de l'Etat qu'il décrit comme président "impuissant", "balloté par les événements" et "incapable de dire non". "Le soir de sa victoire, place de la Bastille, déjà, il est sommé par sa compagne Valérie Trierweiler de l’embrasser en public", se souvient Jean-Christophe Cambadélis, estimant que cette scène "révèle à la France entière la manière dont il la présidera : on pourra tout lui demander, même le plus grotesque, il y répondra".

"Il ne sera pas l’homme qui dit non. Il fera au mieux".

Quant au quinquennat qu'il juge "terriblement illisible", Jean-Christophe Cambadélis note qu'il y a eu plus d'échecs que de "réussites", jusqu’à la décision finale de François Hollande de ne pas se représenter. "Je ne sais pas pourquoi, sur l’instant, j’ai pensé à Joseph Ratzinger, Benoît XVI", glisse l’ancien patron du PS. Il se remémore également la première prise de parole de François Hollande après l’arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York et se souvient de l'impréparation du président du Conseil départemental de Corrèze : "devant tant de regards qui sont autant de demandes, il hésite, recule sur son siège et, d’une intervention courte – alors qu’il a pour habitude de faire long –, pointe uniquement le nécessaire respect du calendrier". "Une sortie désincarnée, sans compassion aucune, au ton neutre pour ne pas dire froid. On le sent : il n’est pas prêt. Lui qui se voyait volontiers Premier ministre de DSK, le voici en première ligne. (…) Il se dérobe à la fonction à laquelle il est désormais censé aspirer. Il ne se résignera à enfiler le costume qu’en le retaillant à sa mesure, ou à ce qu’il était capable à ce moment- là d’assumer: "l’homme normal'", écrit Jean-Christophe Cambadélis.

Arnaud Montebourg, "il ne pense pas, il plaide"

L'ancien locataire de Solférino dresse aussi le portrait d'Arnaud Montebourg : Il "est un homme de cause. Son style, c’est la plaidoirie. Il ne pense pas, il plaide. Il ne discute pas, il plaide. Il ne débat pas, il plaide... sans cesse. Il lui arrive d’ailleurs assez souvent de plaider en dépit du bon sens et de faire de mauvais procès".

Puis il s'attaque à Manuel Valls qui le 19 avril 2017 a appelé à voter Emmanuel Macron, en poignardant ainsi le candidat socialiste Benoît Hamon. Même si Jean-Christophe Cambadélis déclare que "sans être grand clerc, on pouvait penser que Benoît Hamon ne gagnerait pas la présidentielle", il estime que l'attitude de Manuel Valls "équivaut pour le coup à un hara-kiri". "Qu’il soit en désaccord avec l’orientation de Benoît Hamon, que cette gauche lui semble incapable d’être à la hauteur du temps présent, on l’avait compris. Mais, il suffisait d’attendre", écrit-il, avant de fustiger son ex-collègue. "Non seulement Manuel Valls n’attendit pas, provoquant l’éparpillement de ses propres amis, mais il s’engagea avec Emmanuel Macron dans une stratégie digne du 'génie des Carpettes' (…) dans le seul but de ne pas avoir de candidat EM face à lui à Évry... (…) Il s’acharna à vouloir entrer par effraction dans le macronisme, acceptant l’humiliation de l’apparentement".