Quand Hollande tente d'envoyer un message subliminal à Macron

Laurent C.

Laurent C.

Au cas où l'intéressé n'aurait pas compris le message, le président de la République précise : "L’Histoire, elle ne s’arrête pas, donc il faut aller vers la marche du progrès". Ces deux termes qualifierait de nouveau Emmanuel Macron. En effet, la "marche" évoque le nom du mouvement politique lancé par l'ex-banquier. Et le "progrès" fait rappel aux propos d'Emmanuel Macron qui définit souvent son combat comme celui des "progressistes" contre les "conservateurs".

En effet, "ses orientations social-libérales font de lui l’un des candidats les plus proches politiquement de François Hollande", note BFMTV.

Alors que Emmanuel Macron affirme qu'il ne communique plus avec François Hollande, ce dernier aurait trouvé une solution pour lui faire passer des messages en douce.

