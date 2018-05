Quand Gérard Collomb évite la question sur la limitation de vitesse à 80 km/h

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Car scolaire renversé dans le New Jersey : un élève et un enseignant décèdent, des dizaines de blessés

Plus d'information sur l'image Pour l'exercice 2017/2018 décalé (clos au 31 mars), son chiffre d'affaires s'est étoffé de 3% à 10,9 milliards d'euros. © RICHEMONT / YVES-ANDRE.CH / HANDOUT Résultat

En savoir plus

La nouvelle mesure du gouvernement est depuis plusieurs mois très critiquée à droite, parmi les automobilistes et dans les territoires ruraux. Disant entendre les "coups de sang" et les "énervements", Emmanuel Macron avait annoncé qu'au terme de deux ans d'expérimentation, la mesure serait abandonnée si elle n'avait "pas d'efficacité" reconnue. En outre, il a précisé que l'argent perçu par l'État en sanctionnant les contrevenants serait donné aux "hôpitaux qui soignent les blessés de la route".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres